All'aeroporto di Brindisi non è disponibile carburante per gli aerei fino alle 12 di domani, 7 aprile. Nei bollettini aeronautici emessi nelle ultime ore viene indicato che la fornitura di carburante è sospesa, contribuendo ad allungare la lista degli scali italiani con disponibilità limitate. La situazione interessa i voli che operano nello scalo pugliese, mentre non sono ancora state fornite spiegazioni ufficiali sui motivi della sospensione.

L'aeroporto di Brindisi senza carburante per gli aerei almeno fino alle 12 di domani 7 aprile. Nei Notam, i bollettini aeronautici, emessi nelle ultime ore viene spiegato che il carburante in quello scalo non è disponibile e si prega le compagnie di calcolare la quantità di carburante sufficiente dall'aeroporto precedente per le tratte di volo successive. Sono disponibili «quantità limitate» concesse solo per voli statali, Sar e ospedalieri. Tutti gli aeroporti con quantità limitate Mentre altri due aeroporti italiani hanno quantità limitate di carburante, aggiungendosi a quelli di Milano Linate, Venezia, Treviso, Bologna. Si tratta di Reggio Calabria, dove viene introdotta una quota massima di rifornimento, e Pescara dov'è è disponibile soltanto un'autocisterna da 20mila litri. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Carburante, all'aeroporto di Brindisi non ce n'è per gli aerei. Si allunga la lista degli scali italiani con quantitatà limitate

L'aeroporto di Brindisi non ha più carburante, sei gli scali italiani con limitazioniL’aeroporto di Brindisi è senza carburante per gli aerei almeno fino all'ora di pranzo di domani 7 aprile, mentre a Reggio Calabria e a Pescara...

Carburante per gli aerei limitato in quattro scali italianiSono scattate, all'aeroporto di Bologna, Milano Linate, Treviso e Venezia le prime limitazioni di carburante per i voli.

Temi più discussi: Carburante, scattano restrizioni in 4 aeroporti italiani. Ryanair: Scorte fino a maggio; Carburante a rischio per i voli, scattano le prime limitazioni in quattro aeroporti italiani (Linate, Venezia, Treviso e Bologna): Rifornirsi altrove; Stretta sul carburante in 4 aeroporti: i voli prioritari e perché il traffico non è a rischio (per ora); Carburante a rischio. Prime limitazioni per 4 aeroporti italiani.

Carburante esaurito all’aeroporto di Brindisi: voli a rischio e Notam operativiBrindisi risulta il primo aeroporto italiano a registrare una condizione di secco carburante, in un contesto che nelle ultime settimane ha visto già diverse limitazioni operative in altri scali ... giornaledipuglia.com

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