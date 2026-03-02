Ospedale San Donato per Newsweek è 31esimo in Italia

L’ospedale San Donato di Arezzo si piazza al trentunesimo posto in Italia e al terzo in Toscana secondo una classifica di Newsweek. La struttura sanitaria viene riconosciuta tra i migliori della regione, consolidando la sua posizione nel panorama ospedaliero locale. La graduatoria si basa su vari parametri, ma non sono stati forniti altri dettagli specifici sui criteri di valutazione.

Trentunesimo in Italia e terzo in Toscana: l'ospedale San Donato di Arezzo è considerato uno dei migliori della regione. A decretarlo è la classifica 2026 dei migliori ospedali italiani stilata dal magazine statunitense Newsweek. In realtà è il nosocomio aretino è sceso di una posizione, con un punteggio del 71,91 per cento contro il 72,94 dello scorso anno. Appena un punto che ha spostato di pochissimo la sua posizione a livello generale. A precederlo sono l'azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenza, con un punteggio del 79,43 per cento, e l'azienda ospedaliero universitaria Ppsana - 72,32 per cento. Seguono l'ospedale di Grosseto e l'azienda ospedaliera universitaria di Siena. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

