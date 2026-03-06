nautica filiera strategica per il made in italy oltre 13 miliardi di valore aggiunto e 168 mila occupati

L'industria nautica italiana rappresenta una delle filiere più significative del Made in Italy, con un valore aggiunto superiore ai 13 miliardi di euro e un totale di 168 mila occupati. La produzione e la vendita di imbarcazioni contribuiscono notevolmente all'economia nazionale, coinvolgendo numerose aziende lungo tutta la catena del valore. La sua importanza si riflette nella capacità di generare occupazione e di rafforzare il settore manifatturiero.

L'industria nautica italiana si conferma tra le filiere manifatturiere più rilevanti del Made in Italy per impatto economico, occupazione e capacità di attivazione lungo la catena del valore. Nel 2024 il settore ha generato oltre 13 miliardi di euro di valore aggiunto e quasi 168 mila occupati, con una crescita dell'occupazione del 5,6%. È quanto emerge dai nuovi rapporti 'La nautica in cifre Monitor – Trend di mercato 20252026', realizzato dall'Ufficio studi di Confindustria Nautica e Fondazione Edison, e 'Geografie della filiera nautica italiana 2026', a cura di Fondazione Symbola, presentati oggi a Milano presso Palazzo Edison. 🔗 Leggi su Iltempo.it

