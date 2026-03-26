Supplenze conferma su posto sostegno per il 2026 27 Ecco chi partecipa e le date da confermare | BOZZA della nota

Una riunione al Ministero ha avviato la procedura per la conferma dei docenti di sostegno per l’anno scolastico 20262027. È stata presentata una bozza di nota che definisce le modalità di partecipazione e le date, ancora da confermare, relative alle supplenze. La procedura riguarda i docenti coinvolti nelle supplenze di sostegno, con dettagli ancora in fase di definizione.

Supplenza: conferma dei docenti di sostegno anche per l’a.s. 20262027. Si è svolta al Ministero una riunione per la presentazione della nota che darà il via alla procedura, già inserita nell'art. 13 dell'OM n. 27 del 16 febbraio 2026. L'articolo Supplenze, conferma su posto sostegno per il 202627. Ecco chi partecipa e le date (da confermare): BOZZA della nota. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Supplenze docenti a gennaio 2026: posto accantonato concorso, sostegno in deroga, proroga e conferma. Tutte le nomineGennaio 2026: il 7 gennaio (8 solo per la Sicilia, a meno di diversa decisione delle singole istituzioni scolastiche) si rientra a scuola dopo le... Supplenze docenti a gennaio 2026: posto accantonato concorso, sostegno in deroga, proroga e conferma dopo Natale. Tutte le nomineGennaio 2026: il 7 gennaio (8 solo per la Sicilia, a meno di diversa decisione delle singole istituzioni scolastiche) si rientra a scuola dopo le... Una raccolta di contenuti su Supplenze conferma su posto sostegno... Discussioni sull' argomento Continuità didattica sulla stessa supplenza sostegno del 2025/26: come funziona; GPS 2026/2028, cosa succede ora tra scioglimento riserve, continuità sostegno e 150 preferenze; Mobilità docenti 2026/27: date, vincoli e novità. Ecco cosa cambia per trasferimenti e passaggi di ruolo; Carta docente anche per i precari, il giudice di Padova conferma 2.000 euro a un insegnante con supplenze brevi. Vittoria per le tesi ANIEF. Riserva legge 68/99 ai fini delle supplenze che, per l'anno scolastico 2026/27 potranno ancora essere attribuite sia da GaE Graduatorie ad esaurimento che da GPS Graduatorie provinciali e di istituto. x.com GPS 2026: chiusa la domanda il 16 marzo, potrebbero arrivare subito delle supplenze per aspiranti nuovi inseriti. https://www.orizzontescuola.it/gps-2026-chiusa-la-domanda-il-16-marzo-potrebbero-arrivare-subito-delle-supplenze-per-aspiranti-nuovi-inseriti - facebook.com facebook