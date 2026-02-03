Conferma supplenza sostegno | il docente dovrà scegliere la stessa provincia per le GPS 2026 28 Pillole di Question Time

Durante il question time di ieri sera su OrizzonteScuola TV, si è parlato della conferma delle supplenze di sostegno. Chiara Cozzetto, rappresentante di ANIEF, ha spiegato che i docenti che vogliono fare domanda per le GPS 202628 devono scegliere la stessa provincia in cui sono già stati assegnati. La decisione riguarda tutti gli insegnanti di sostegno che cercano di mantenere la stessa sede. La questione ha suscitato molte domande tra i docenti, soprattutto perché riguarda la continuità del sostegno e le modalità di scelta delle province.

Nel question time del 30 gennaio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Giallanza e con ospite Chiara Cozzetto, rappresentante della segreteria nazionale di ANIEF, è stata affrontata una questione di particolare rilievo per il sostegno scolastico. Il confronto si è concentrato sulle novità relative alla continuità didattica per i docenti di sostegno e sulla valutazione sindacale delle misure adottate.

