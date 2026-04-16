Durante una conferenza dedicata alla situazione in Sudan, i partecipanti hanno discusso di aiuti umanitari e di come finanziare le operazioni militari nel paese. Nessun rappresentante sudanese è stato presente all'incontro, che si è concluso con promesse di assistenza senza coinvolgere direttamente le autorità locali. La discussione ha sollevato critiche sulla legittimità di decisioni prese senza la presenza dei soggetti interessati.

Africa Riuniti in Germania Ue, Onu, potenze europee e Stati uniti. Non ci sono le parti in causa né la società civile. Crescono gli affari sulle «risorse insanguinate», dall’oro alla gomma arabica Africa Riuniti in Germania Ue, Onu, potenze europee e Stati uniti. Non ci sono le parti in causa né la società civile. Crescono gli affari sulle «risorse insanguinate», dall’oro alla gomma arabica Festa della Liberazione! Regaliamo tutti insieme 50.000 articoli entro il 25 aprile. E stavolta sei tu a scegliere. «Essi non possono rappresentare se stessi, devono essere rappresentati». Della celebre citazione di Karl Marx è interessante l’uso che ne fa Edward Said in Orientalismo, in relazione alla tendenza occidentale a escludere i popoli altri dai processi politici e di rappresentazione, anche e soprattutto quando li riguardano.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Conferenza sul Sudan senza sudanesi: si promettono aiuti mentre si finanza il conflitto

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