Scontro sul bilancio in conferenza dei capigruppo | si torna in aula ma senza Masci nessun accordo

Inizia una fase di confronto sul bilancio comunale, con la conferenza dei capigruppo che si conclude senza un accordo definitivo. La possibilità di una soluzione politica appare distante, rendendo essenziale l’intervento del sindaco Carlo Masci in consiglio comunale. La situazione evidenzia le difficoltà nel raggiungere un’intesa, mentre le opposizioni attendono chiarimenti e proposte concrete per superare l’impasse.

Il sindaco si presenta per pochi secondi e conferma: trattativa delegata ai consiglieri del centrodestra. Il gruppo Pettinari lascia la stanza "sbattendo la porta". Il centrosinistra: "Irrispettoso". Se non interverrà in consiglio il 27 gennaio per le minoranze la partita è chiusa: nessuna moratoria, avanti con la discussione L’ipotesi di arrivare a una chiusura del bilancio con un accordo politico sembra sempre più lontana. La differenza sul fronte della trattativa per arrivare a un documento tecnico, per le opposizioni potrebbe farla solo una cosa: l’intervento in consiglio comunale del sindaco Carlo Masci, oggi nel ruolo per le attività urgenti e indifferibili e dunque come i suoi avversari di nuovo in corsa per la guida di Palazzo di Città.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Il centrodestra propone una moratoria per l’approvazione del bilancio, evidenziando le difficoltà legate alla prossima tornata elettorale.

Il dibattito sul bilancio di previsione per il prossimo triennio si è spostato dalle aule del Consiglio comunale ai social media, dove prosegue con dichiarazioni e posizioni contrastanti.

