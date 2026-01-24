Conferenza stampa Grosso pre Sassuolo Cremonese | Torna Berardi ecco come sta Soddisfatto del mercato? Rispondo così

In vista della 22ª giornata di Serie A 202526, Fabio Grosso ha tenuto la conferenza stampa pre partita Sassuolo-Cremonese. Durante l'incontro ha commentato il ritorno di Berardi, lo stato di forma del giocatore e ha affrontato temi legati al mercato. Le sue dichiarazioni offrono uno sguardo sulle strategie della squadra e sulle aspettative per la sfida imminente.

