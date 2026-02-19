Conferenza stampa Grosso pre Sassuolo Verona | Bisogna mettersi sempre in discussione Lipani sta crescendo su Pinamonti e Laurienté…

Fabio Grosso ha parlato alla vigilia di Sassuolo-Hellas Verona, una partita che si gioca domenica. La causa è la sfida tra due squadre in cerca di punti importanti per la classifica. Grosso ha sottolineato che i giocatori devono sempre mettersi in discussione e migliorare, citando Lipani che sta crescendo. Ha anche commentato le prestazioni di Pinamonti e Laurienté, evidenziando la loro evoluzione recente. Grosso ha insistito sull’importanza di mantenere alta l’attenzione in vista di un incontro cruciale per entrambe le squadre.