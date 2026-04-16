Conferenza Le regole del mondo - Presente e futuro del diritto internazionale

Il mondo sembra sempre più guidato da una logica bellicista a causa della decostruzione delle regole di cui si era dotata la Comunità Internazionale. E’ lungo l’elenco delle violazioni del Diritto internazionale nell’ultimo quarto di secolo: dall’invasione in Iraq fino all’attacco all’Iran.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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