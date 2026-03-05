Crosetto | Attacco all’Iran fuori dalle regole del diritto internazionale

Il ministro della Difesa ha affermato in aula che l’attacco all’Iran sarebbe al di fuori delle regole del diritto internazionale. La dichiarazione è arrivata durante una discussione alla Camera, in cui ha espresso il suo punto di vista sulla questione. La sua presa di posizione si inserisce nel dibattito politico in corso su eventuali interventi militari in Medio Oriente.

Nel suo intervento, Crosetto ha sottolineato come l’Italia si sia trovata di fronte a uno scenario imprevisto, simile a quello affrontato da molti altri Paesi. Secondo il ministro, l’azione militare non è stata frutto di una decisione condivisa a livello internazionale, e proprio per questo si colloca fuori dal quadro delle norme del diritto internazionale. Negli ultimi giorni il governo guidato da Giorgia Meloni è stato oggetto di critiche per non essere stato informato preventivamente dell’attacco. Crosetto ha però respinto queste accuse, spiegando che la situazione sarebbe stata identica con qualsiasi altro esecutivo. Durante l’intervento in Aula, le parole di Crosetto hanno ricevuto il plauso delle opposizioni, segno di una rara convergenza politica su un tema di politica internazionale particolarmente delicato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Crosetto: “Attacco all’Iran fuori dalle regole del diritto internazionale” Iran, Crosetto: "Attacco fuori dalle regole del diritto internazionale"“Questa guerra ha trovato noi di fronte allo stesso scenario degli altri, non una decisione condivisa, certo che è al fuori delle regole del diritto... Leggi anche: Crosetto: “Guerra Usa in Iran? Certo che è al di fuori delle regole del diritto internazionale”. Bagarre in Aula – Video Crosetto: Attacco Usa a Iran è avvenuto fuori da diritto internazionale Contenuti utili per approfondire Crosetto Attacco all'Iran fuori dalle.... Temi più discussi: Esclusivo – Crosetto bloccato a Dubai: spazio aereo chiuso per l’attacco di Israele e Usa all’Iran; Attacco all'Iran, Crosetto bloccato a Dubai: scoppia il caso politico; Crosetto: Gli Usa ci hanno avvisato ad attacco in Iran in corso; Tajani non la racconta giusta sui Paesi avvertiti dell’attacco all’Iran. Iran, Crosetto: Attacco fuori dalle regole del diritto internazionaleQuesta guerra ha trovato noi di fronte allo stesso scenario degli altri, non una decisione condivisa, certo che è al fuori delle regole del diritto ... lapresse.it Iran, passa la risoluzione della maggioranza. Meloni assente in Aula. Crosetto: Attacco Usa fuori dal diritto internazionale. Sistemi anti-drone a CiproCon 179 voti a favore via libera al documento che prevede, tra l’altro, sostegno per la difesa ai Paesi Ue, supporto a partner del Golfo e conferma accordi su basi Usa. Tajani: Doveroso rispondere al ... quotidiano.net Pochi istanti fa, alla Camera, Angelo Bonelli si è alzato in piedi e, guardando in faccia i ministri Guido Crosetto e Antonio Tajani, ha smontato punto per punto la linea e le bugie del governo sulla guerra, sulle basi militari e sul ruolo dell’Italia in Iran. Un interve - facebook.com facebook Le parole del ministro della Difesa Guido Crosetto in Parlamento per le comunicazioni alla Camera @Montecitorio sulla crisi in Medio Oriente hanno sottolineato che "L'evoluzione di questa guerra è molto diversa da quella che era stata precedentemente. Bas x.com