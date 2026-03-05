Iran Crosetto | Attacco fuori dalle regole del diritto internazionale

Il ministro della Difesa ha commentato l’attacco in Iran, affermando che si tratta di un’azione condotta al di fuori delle regole del diritto internazionale. Ha sottolineato come il nostro Paese si trovi di fronte a uno scenario simile a quello di altri, evidenziando l’assenza di una decisione condivisa in merito. Le sue parole si concentrano sulla natura dell’intervento e sulla sua legittimità.

“Questa guerra ha trovato noi di fronte allo stesso scenario degli altri, non una decisione condivisa, certo che è al fuori delle regole del diritto internazionale”. Lo ha detto Guido Crosetto, ministro della Difesa, nella replica dopo le comunicazioni alla Camera sulla situazione in Iran e nei Paesi del Golfo, ricevendo il ‘plauso’ delle opposizioni in aula. “In questi giorni, il Governo Meloni è stato criticato perché non era stato informato, ma lo stesso scenario ci sarebbe stato con qualsiasi altro governo – ha affermato – perché nessun governo al mondo è stato informato, nemmeno la più alt catena di comando americana sapeva della partenza degli aerei”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

