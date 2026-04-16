Confcommercio | Nel terziario più posti di lavoro ma resteranno scoperti

A partire da ora e fino alla fine di giugno, nella provincia di Padova ci sono quasi 21.000 posti di lavoro disponibili nel settore terziario. Tuttavia, la maggior parte di queste posizioni rimarrà vacante, senza essere occupata. La situazione riguarda diversi ambiti del settore, con un numero elevato di opportunità ancora da assegnare. La notizia è stata comunicata da Confcommercio, che ha sottolineato come questa discrepanza possa influenzare il mercato locale.

Quasi 21mila posti disponibili da qui a fine giugno in provincia di Padova «che in buona parte non saranno coperti». A dirlo è Patrizio Bertin, presidente di Confcom Confcommercio Padova, a commento dei dati Unioncamere e ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. A margine del Forum di.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Lavoro, la crisi del terziario è strutturale: posti vuoti e mismatch alle stelle. Confcommercio: “Solo gli Its possono colmare il divario con le imprese”Il terziario italiano si prepara ad affrontare una crisi occupazionale che nel giro di un decennio rischia di mutare radicalmente il volto del... Lavoro nel terziario, Patrignani (Confcommercio) lancia l'allarme su competenze e posizioni scoperteNel 2026 il terziario italiano potrebbe registrare fino a 275mila posizioni lavorative scoperte, oltre 200mila delle quali nei settori dei servizi e... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Allarme terziario: entro dieci anni mancherà mezzo milione di lavoratori; Confcommercio: Nel terziario più posti di lavoro, ma resteranno scoperti; Confcommercio: nel terziario sempre più posti di lavoro, ma restano scoperti; Imprese, Confcommercio: Nel terziario mancherà mezzo milione di lavoratori entro 10 anni - Geagency. Terziario: mezzo milione di lavoratori in meno in 10 anni, soprattutto nel turismoNel terziario italiano il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro si amplia, con effetti diretti su turismo e servizi. Entro il 2035 il fabbisogno potrebbe arrivare a circa 470mila unità manca ... italiaatavola.net Confcommercio, in dieci anni mancheranno mezzo milione di lavoratoriNel 2026 nel terziario italiano mancheranno fino a 275mila lavoratori, destinati a diventare 470mila entro il 2035. Servizi e turismo, ... ildiariodellavoro.it Oggi dal palco di Confcommercio abbiamo detto una cosa semplice ma che qualcuno continua a non voler capire: i salari si alzano con la contrattazione collettiva, non con le scorciatoie per legge. La contrattazione vera è l’unico strumento serio per garantire - facebook.com facebook Quanto costa la guerra a ogni nucleo familiare. L’allarme di Confcommercio Crisi energetica: il grido di Confcommercio: “Basta tasse!” x.com