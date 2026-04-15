Lavoro nel terziario Patrignani Confcommercio lancia l' allarme su competenze e posizioni scoperte

Un rappresentante di Confcommercio ha segnalato che entro il 2026 il settore del terziario in Italia potrebbe avere fino a 275mila posti di lavoro vacanti. Di questi, più di 200mila sarebbero nelle aree dei servizi e del turismo. La questione riguarda la mancanza di competenze adeguate e la difficoltà nel reperire personale qualificato in questi settori.