Lavoro nel terziario Patrignani Confcommercio lancia l' allarme su competenze e posizioni scoperte
Un rappresentante di Confcommercio ha segnalato che entro il 2026 il settore del terziario in Italia potrebbe avere fino a 275mila posti di lavoro vacanti. Di questi, più di 200mila sarebbero nelle aree dei servizi e del turismo. La questione riguarda la mancanza di competenze adeguate e la difficoltà nel reperire personale qualificato in questi settori.
Nel 2026 il terziario italiano potrebbe registrare fino a 275mila posizioni lavorative scoperte, oltre 200mila delle quali nei settori dei servizi e del turismo. Un dato destinato a crescere fino a 470mila entro il 2035, secondo una ricerca di Confcommercio realizzata in collaborazione con.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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