Confcommercio al forum internazionale di Roma Manenti | La Sicilia non sia periferia ma protagonista del futuro del Paese

Si è conclusa a Roma, presso Villa Miani, la 25ª edizione del Forum internazionale organizzato da Confcommercio, dedicato a analizzare i protagonisti del mercato e gli scenari per i prossimi anni. L’evento si è svolto il 14 e 15 aprile, coinvolgendo rappresentanti istituzionali, accademici e figure del mondo economico. Tra gli interventi, quello di un rappresentante di Confcommercio che ha sottolineato come la regione Sicilia debba essere considerata protagonista del futuro del Paese, non periferia.

Si è conclusa a Roma, a Villa Miani, la 25ª edizione del Forum internazionale di Confcommercio “I protagonisti del mercato e gli scenari per gli anni 2000”, che il 14 e 15 aprile ha riunito istituzioni, accademici, rappresentanti del mondo economico e il Premio Nobel per l’Economia 2025 Philippe.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Al Forum Internazionale del Turismo la firma della Carta di AmalfiDomani a Milano sarà siglato l’accordo che istituisce il tavolo interistituzionale per la gestione dei flussi turistici tra i Ministeri e i Comuni... euteknos protagonista alla giornata nazionale del made in italy 2026: istituzioni, imprese e giovani a confronto sul futuro del paeseLa Bassa Padovana sarà al centro della scena nazionale del “saper fare italiano”. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Paolo Doglioni al Forum Internazionale di Confcommercio; Tajani: In prima linea per sostenere le famiglie e le imprese; Protagonisti del mercato e nuovi scenari: a Roma il Forum Confcommercio - Aise.it; IL FORUM CONFCOMMERCIO: REDDITO DISPONIBILE A RISCHIO. Confcommercio Sicilia, Manenti: Da Roma un mandato chiaro: La nostra isola sia protagonista del futuro del paesePalermo, 16 aprile 2026 - Si è conclusa a Roma, a Villa Miani, la 25ª edizione del Forum internazionale di Confcommercio I protagonisti del mercato e gli ... radiortm.it 25° Forum ConfcommercioApertura dei lavori: Carlo Sangalli (Presidente, Confcommercio). Intervento di: Raffaele Fitto (Vice Presidente Esecutivo per la Coesione e le Riforme, Commissione Europea). Modera: Enrico Mentana (Di ... radioradicale.it Il segretario generale della Cgil al forum della Confcommercio: “Sulla contrattazione l’esecutivo si fermi e ci ascolti. Sarebbe un atto di saggezza politica” https://www.collettiva.it/copertine/lavoro/landini-il-governo-non-si-sostituisca-alle-parti-sociali-qrz66k7d - facebook.com facebook #DanielaFumarola al Forum Confcommercio: «È importante ragionare di una grande alleanza su obiettivi condivisi: non solo per affrontare il tema del lavoro povero, ma anche su salute e sicurezza, una fiscalità che premi il lavoro piuttosto che la rendita, la cre x.com