Al Forum Internazionale del Turismo la firma della Carta di Amalfi

Domani a Milano, durante il terzo Forum Internazionale sul Turismo, sarà firmata la Carta di Amalfi. L’accordo istituisce un tavolo interistituzionale tra Ministeri e Comuni aderenti, finalizzato a gestire i flussi turistici e promuovere uno sviluppo sostenibile del settore. L’evento, promosso dal Ministero del Turismo in collaborazione con Enit, si concentra sulla sfida dell’under tourism e sulle opportunità di valorizzazione delle destinazioni italiane.

Domani a Milano sarà siglato l’accordo che istituisce il tavolo interistituzionale per la gestione dei flussi turistici tra i Ministeri e i Comuni aderenti alla Carta di Amalfi, a conclusione del terzo Forum Internazionale sul Turismo, promosso dal Ministero del Turismo in collaborazione con Enit sul tema “Undertourism, la sfida dell’Italia da scoprire”. Alle ore 12.30, presso il Palazzo di Ghiaccio, interverranno alla firma del protocollo il ministro del Turismo Daniela Santanchè, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e i sindaci dei Comuni italiani ad alta vocazione turistica. Coordinamento multilivello e sostenibilità.🔗 Leggi su Ildenaro.it

