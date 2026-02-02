Open Day UNIVPM | dal 3 al 6 febbraio quattro giornate per progettare il futuro

L’Università Politecnica delle Marche apre le porte agli studenti dal 3 al 6 febbraio. In quei giorni, l’ateneo organizza l’Open Day “Progetta un nuovo futuro”. Gli interessati potranno visitare le strutture, conoscere i corsi e farsi un’idea di cosa li aspetta. È un’occasione per capire meglio l’università e pensare al proprio percorso.

Orientamento consapevole, innovazione e sostenibilità: oltre 70 corsi di laurea, laboratori aperti e l'esperienza della comunità universitaria ANCONA - L'Università Politecnica delle Marche apre le porte a studentesse e studenti con l'Open Day "Progetta un nuovo futuro", in programma dal 3 al 6 febbraio 2026. Quattro giornate per conoscere da vicino l'offerta formativa dell'Ateneo, incontrare docenti e tutor, visitare laboratori e strutture, partecipare a lezioni universitarie e vivere e sperimentare cosa significhi far parte della comunità UNIVPM. "L'Open Day rappresenta un momento fondamentale di dialogo e scoperta", sottolinea il Rettore Prof.

UNIVPM, la Research University nelle Marche: oltre il 90% dei laureati occupato a un anno dal titoloNon perdere i prossimi Open Day dal 3 al 6 febbraio: scoprirai una eccellenza accademica rinomata anche all’estero nel cuore delle Marche. skuola.net

Open Day 'Guardando al futuro', al via iscrizioni all'UnivpmCinque giornate per scoprire 75 corsi e visitare le aule e i laboratori di Agraria, Economia, Ingegneria, Medicina e Scienze nelle città di Ancona, Macerata, Pesaro, Ascoli, Fermo e San Benedetto. ansa.it

