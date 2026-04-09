Mani al futuro | open day artigiano il 14 e 15 aprile con Confartigianato Palermo e Ancos

Il 14 e 15 aprile si terrà “Mani al Futuro – Open Day Artigiano”, un evento promosso da Confartigianato Imprese Palermo e dal Comitato Ancos Aps Palermo. L’iniziativa si propone di offrire un percorso culturale dedicato all’artigianato e alla formazione dei giovani, andando oltre una semplice fiera del lavoro. L’obiettivo è coinvolgere i partecipanti in attività e incontri legati alle pratiche artigianali e alle opportunità di formazione nel settore.

Non una semplice fiera del lavoro, ma un vero percorso culturale dedicato all’artigianato e alla formazione dei giovani: nasce con questo obiettivo “Mani al Futuro – Open Day Artigiano”, l’iniziativa promossa da Confartigianato Imprese Palermo e dal Comitato Ancos Aps Palermo, rivolta agli. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Carta d’identità elettronica a Roma, nuovi open day il 14 e 15 febbraio: dove e come prenotarsiSabato 14 e domenica 15 febbraio uffici anagrafici dei Municipi V, VIII, XI e XV ed ex Pit aperti per la carta d’identità elettronica a Roma. Carta d'identità a Roma: open day sabato 14 e domenica 15 marzoNel fine settimana torna il consueto appuntamento nella Capitale per ottenere il nuovo documento.