Il principe William ha contattato telefonicamente lo zio Andrea, esprimendogli le proprie condoglianze. La conversazione si è svolta in un momento di tensione tra i due, con i media che continuano a parlare di un rapporto deteriorato. Secondo alcune fonti, il coinvolgimento di William avrebbe influito sulla decisione di escludere definitivamente Andrea dai suoi doveri ufficiali presso la Corona.

Il principe William avrebbe pronunciato una frase piuttosto ambigua dopo la revoca dei titoli ad Andrea Mountbatten-Windsor Non è un mistero che i rapporti tra il principe William e lo zio Andrea siano alla deriva da tempo. I tabloid insistono anche sul presunto ruolo dell’erede al trono nell’estromissione definitiva dell’ex duca di York dal servizio alla Corona. Stando a delle nuove rivelazioni, però, dopo l’annuncio del ritiro dei titoli di Andrea il futuro Re avrebbe fatto una strana telefonata allo zio. Un gesto di apparente rammarico e solidarietà che potrebbe nascondere un significato ben diverso, soprattutto alla luce dei tanto chiacchierati contrasti tra i due uomini.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Condoglianze”. Quella telefonata del principe William allo zio Andrea: cosa gli ha detto

Notizie correlate

“Re Carlo e William ai ferri corti. Il principe del Galles ha chiesto al padre e alla regina Elisabetta di esiliare lo zio Andrea per Epstein”: la rivelazione del MirrorPadre e figlio litigarono nel 2019 a seguito delle dichiarazioni dell'allora duca di York Andrea, coinvolto nel caso Epstein Il principe William e re...

Il principe William commenta l’arresto dello zio AndreaL’arresto dell’ex membro della famiglia reale Andrew Mountbatten-Windsor, precedentemente noto come principe Andrea, ha attirato l’attenzione...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Si parla di: Necrologio NICOLETTA TERZI in LAZZARONI; Il principe William chiama lo zio Andrew e offre le sue condoglianze per la perdita dei titoli reali.

L’idea di Giorgio ArmaniQuella telefonata dell’ottobre del 2024 cambiò tutto. Lo stilista chiamò da Miami la signora Guidi per farle le condoglianze per la scomparsa del marito. Fu allora che la signora Carla parlò del ... lanazione.it