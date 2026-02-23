Il principe William commenta l’arresto dello zio Andrea, causato da un’indagine sulla sua condotta. La notizia ha suscitato scalpore e molte domande sulla posizione della famiglia reale. William ha espresso preoccupazione e ha sottolineato l’importanza di rispettare le procedure legali. La sua dichiarazione arriva in un momento di grande attenzione mediatica. La famiglia reale si trova ora sotto i riflettori più che mai.

L’arresto dell’ex membro della famiglia reale Andrew Mountbatten-Windsor, precedentemente noto come principe Andrea, ha attirato l’attenzione generale la scorsa settimana e ora il principe William ha parlato pubblicamente per la prima volta da allora. La polizia è arrivata alla casa di Andrew Mountbatten-Windsor a Sandringham, Wood Farm, intorno alle 8 di giovedì mattina. La BBC è stata la prima a riportare la notizia. È stato arrestato con l’accusa di abuso d’ufficio. Il vice capo della polizia Oliver Wright ha dichiarato: “Dopo un’attenta valutazione, abbiamo avviato un’indagine su questa accusa di abuso d’ufficio”. 🔗 Leggi su Newsner.it

Il principe William rompe il silenzio sugli Epstein files e lo zio Andrea: “Profondamente preoccupato”Il principe William e Kate Middleton si sono espressi per la prima volta pubblicamente sullo scandalo Epstein files.

Il principe William rompe il silenzio sugli Epstein files e lo zio Andrea: “Profondamente preoccupato”Il principe William rompe il silenzio e si mostra preoccupato per le rivelazioni sui files Epstein.

Gb: principe William, 'ho bisogno di essere calmo e al momento non lo sono'Londra, 23 feb. (Adnkronos) - Ho bisogno di essere abbastanza calmo e al momento non lo sono. Lo ha detto ieri alla cerimonia per i Bafta Film Awards il principe William, in quello che può essere in ... iltempo.it

