33enne arrestato deve scontare oltre 2 anni e mezzo per un furto a Ceccano

La giustizia ha messo fine alla vicenda di un 33enne di Ceccano. Dopo anni di attesa, è stato arrestato e condannato a scontare oltre due anni e mezzo di carcere per un furto commesso in città. Ora l’uomo dovrà scontare la pena definitiva, portando a termine una lunga battaglia giudiziaria.

La giustizia arriva a sentenza definitiva e per un 33enne ciociaro si sono aperte le porte del carcere. Nel pomeriggio di venerdì 30 gennaio, i Carabinieri della Stazione di Ferentino, coordinati dalla Compagnia di Anagni, hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Frosinone. Destinatario del provvedimento è un uomo di 33 anni, formalmente residente a Frosinone ma di fatto domiciliato da tempo nella città gigliata, già noto alle forze dell'ordine (censito nella banca dati delle Forze di Polizia). I militari, dopo aver effettuato gli accertamenti necessari per localizzarlo, lo hanno individuato e bloccato proprio nel comune di Ferentino, notificandogli il decreto restrittivo.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Approfondimenti su Ceccano Ultima Sentenze Deve scontare 3 anni e 4 mesi per furto, rintracciato e arrestato a Capodanno a Firenze Il 1° gennaio a Firenze, i carabinieri hanno arrestato un uomo latitante, ricercato per un furto commesso tre anni e quattro mesi fa. Teramo: deve scontare oltre 4 anni per un incendio, arrestato 34enne A Teramo, un uomo di 34 anni è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di un’ordinanza di carcerazione, per aver causato un incendio. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Ceccano Ultima Sentenze Argomenti discussi: 33enne arrestato per lesioni minacce e danneggiamento; Cassino, dai furti seriali al Codice Rosso, 33enne prelevato portato in carcere; Arresto di un 33enne a Cassino: fine della sua escalation criminale; Gloria De Lazzari uccisa a Manchester, la madre in ospedale per malore: L’assassino era libero di uccidere. Atripalda, lesioni, minacce e danneggiamento: arrestato 33enne, deve scontare oltre quattro anni di carcereI Carabinieri della Stazione di Atripalda hanno arrestato un 33enne del posto, destinatario di un ordine di esecuzione pena emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di ... irpiniaoggi.it Orio al Serio, arrestato 33enne: deve scontare 8 mesi di carcere per furti in aeroportoÈ stato arrestato nella mattinata del 23 dicembre dalla Polizia di Frontiera dell’aeroporto di Orio al Serio un cittadino italiano di 33 anni, destinatario di un ordine di carcerazione emesso il 22 ... ecodibergamo.it Ceccano, quasi 10 famiglie senz’acqua in contrada Marano I serbatoi sono esauriti e la scarsa pressione dell'acquedotto non riesce a riempirli. Non partono neppure le caldaie per il riscaldamento e l'acqua calda. Ce lo fanno presente i lettori. Accade ad una - facebook.com facebook

