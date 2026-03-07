Un nuovo documento rivela che il Dipartimento ha pubblicato una denuncia in cui Donald Trump viene accusato di aver abusato di una minore di 13 anni. La denuncia, risalente a un periodo precedente, contesta le accuse di abusi su una ragazza minorenne. La notizia si aggiunge a un fascicolo di accuse già esistente contro l’ex presidente.

Dagli Epstein files erano emerse delle denunce contro Donald Trump. Il Dipartimento di Giustizia ha ripubblicato dei documenti inerenti alle accuse di una minore nei confronti dell’attuale presidente degli Stati Uniti. Si tratta di un’accusa per abusi. La motivazione per l’assenza dei file è un generico “per errore”. Alla fine la vicenda si era conclusa con un rifiuto a collaborare e un risarcimento versato alla vittima nel 2021. Denunce contro Trump da un minore Il Dipartimento di Giustizia ha dovuto ripubblicare tre note relative a una denuncia per violenza sessuale contro il presidente Donald Trump. Questi elementi mancavano tra i file pubblicati per il caso Epstein. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Caso Epstein, ritrovata la denuncia contro Trump per abusi su una minore: "Avevo 13 anni all'epoca dei fatti"

Caso Epstein, Trump citato 3.200 volte e spunta la denuncia di stupro su una 13enneNei nuovi file relativi al caso Epstein, il presidente statunitense Donald Trump è citato 3.

Donald Trump sotto accusa: il suo nome spunta 3.200 volte nei nuovi file relativi al caso Epstein per abusi su minoriUn materiale che «scotta» visto che conterrebbe testimonianze relative a Donald Trump, citato all'interno dei documenti ben 3.

#Loret. Archivos Epstein revelan 12 denuncias contra Trump por abuso sexual contra menores #Latinus

