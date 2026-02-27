Legge elettorale Salvini | Deve assicurare stabilità e dare valore concreto al voto

Matteo Salvini, segretario della Lega, ha espresso a Fiumicino la sua opinione sulla legge elettorale, affermando che deve garantire stabilità e rendere il voto più concreto. Durante un intervento pubblico, ha sottolineato l'importanza di un sistema che rispecchi meglio la rappresentanza degli elettori e che favorisca un quadro politico più solido. Le sue dichiarazioni sono state riferite dai presenti all’evento.

Rispondendo alle domande dei cronisti, Salvini ha spiegato che ogni testo normativo può essere perfezionato, ma ha anche sottolineato di non aver seguito personalmente l’iter della riforma. “Non sono un tecnico né un appassionato di legge elettorale”, ha precisato, aggiungendo però che il lavoro svolto dai rappresentanti della Lega è stato positivo. Il punto centrale, per il leader del Carroccio, resta uno: la legge elettorale deve garantire stabilità e dare un peso reale al voto dei cittadini. Salvini ha ribadito la necessità che il meccanismo elettorale consenta agli elettori di scegliere con chiarezza: chi vince deve poter governare senza cambiamenti di maggioranza o ribaltoni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

