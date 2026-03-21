Anche la musica e il teatro sono protagonisti della macroarea " Via Maestra ". Il progetto " Mare Nostrum - I Corpi del Mediterraneo " pone al centro il mare come crocevia di storie, identità e tensioni contemporanee. La stagione di prosa di Marche Teatro porterà in scena spettacoli con interpreti come Luca Zingaretti, Alessio Vassallo, Viola Graziosi, David Coco, Vincenzo Pirrotta, Giovanni Calcagno e Giuseppe Zeno. Previste anche performance itineranti, monologhi internazionali, residenze artistiche e il Mediterranean Lab, dedicato ai temi di migrazioni, confini e appartenenza. Con il Forum del Mare, fatto di dialoghi, dibattiti e reading, Ancona si trasforma in un laboratorio culturale e civile, ospitando figure come Aldo Cazzullo, Cecilia Sala, Giordano Bruno Guerri, Bebe Vio, Diego Bianchi, Barbara Alberti e Alessandro Barbero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un concerto lirico dedicato a Franco Corelli

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