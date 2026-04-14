Al Vinitaly, la denominazione Valcalepio celebra i suoi primi cinquant’anni. Le aziende bergamasche partecipano alla fiera mostrando un atteggiamento di moderato ottimismo, anche se la situazione geopolitica globale mantiene un certo livello di incertezza. La manifestazione si svolge in un clima di attenzione, con le aziende che presentano i loro prodotti e si preparano alle sfide future nel settore vinicolo.

LA FIERA. Cauto ottimismo per le aziende bergamasche presenti al Vinitaly, nonostante la situazione geopolitica. L’export punta su mercati più vicini: Svizzera e Germania. Il vino bergamasco fa squadra al Vinitaly e riparte dai 50 anni della «Doc» Valcalepio, celebrata proprio durante la fiera internazionale di Verona (che termina domani), con l’obiettivo di guardare con fiducia al futuro. Sul piatto pesa il calo dei consumi, che si somma alle tensioni geopolitiche con le incertezze legate all’export e i rincari delle materie prime. Uno scenario che non fa perdere l’ottimismo ai «vignerons» orobici, impegnati per trovare nuovi sbocchi di mercato e soluzioni per avvicinare il pubblico.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Vinitaly, la «Doc» Valcalepio festeggia 50 anni

Vinitaly: l’Emilia-Romagna unisce eccellenza DOC e turismoIl padiglione numero 1 di Veronafiere ha aperto oggi i battenti, segnando l’inizio ufficiale della presenza dell’Emilia-Romagna al Vinitaly 2026.

Tutti gli uomini del presidente festeggia i 50 anni con un 4K che trasuda anni SettantaIl film con Robert Redford e Dustin Hoffman sull'inchiesta giornalistica che portò a galla il Watergate, festeggia il 50° anniversario con...

Al Vinitaly cresce il trend dei vini low e alcol free, sempre più apprezzati soprattutto dai giovani. «Sono due mondi diversi», spiega Fabio Boldini direttore commerciale di Mionetto. «C’è chi cerca un’alternativa più leggera e una nuova generazione che, per sce - facebook.com facebook

Vinitaly, burocrazia e consumi in calo: «L’Unione europea difenda i nostri prodotti» x.com