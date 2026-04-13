Nino D’Angelo festeggia 50 anni di carriera in Sicilia | il cantautore napoletano in concerto ad agosto a Palermo

Il cantautore napoletano ha annunciato un concerto in Sicilia per celebrare i suoi 50 anni di attività nel mondo della musica. L’evento si terrà ad agosto a Palermo e si intitola “I miei meravigliosi anni ’80…bis”. La produzione dello spettacolo ha confermato la presenza dell’artista sulla scena musicale, senza ulteriori dettagli su date o location specifiche.

Si chiama “I miei meravigliosi anni ’80.bis” il concerto con il quale Nino D’Angelo celebrerà i suoi 50 anni di carriera. Una cifra tonda, che coincide con una grande festa della musica, che il cantautore napoletano condividerà con i fan siciliani. Giovedì 13 agosto la data palermitana: al Teatro.🔗 Leggi su Palermotoday.it Nino D’Angelo in Sicilia: un tour unico per 50 anni di musicaIl cantautore Nino D’Angelo porterà il suo nuovo tour estivo in Sicilia nel mese di agosto, celebrando un traguardo fondamentale della sua carriera... Mario Biondi festeggia 20 anni di carriera con un tour nei teatri: a Palermo concerto al GoldenQuest’anno Mario Biondi, la voce italiana più calda e riconoscibile del soul-jazz, festeggia un traguardo straordinario: 20 anni di una carriera...