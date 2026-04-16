Conad Tricolore trionfa | la promozione in A2 è realtà al PalaBigi

La Conad Tricolore ha ottenuto la promozione in serie A2 dopo aver vinto contro la Domotek Reggio Calabria in tre set consecutivi al PalaBigi. La partita ha confermato il risultato, con la squadra che si è imposta senza perdere un set. La vittoria permette alla Conad Tricolore di salire di categoria e di conquistare un posto nella seconda serie nazionale di pallavolo.

La Conad Tricolore conquista la promozione in serie A2 battendo la Domotek Reggio Calabria con tre set netti. Il trionfo è arrivato al PalaBigi, dove lo scontro decisivo della quinta gara si è concluso con il punteggio di 25-22, 28-26 e 25-20 a favore della squadra reggiana. Dominio tecnico e gestione della pressione al PalaBigi. Il match decisivo per l’ascesa ha la Conad Tricolore imporsi con un ritmo costante su ogni frazione di gioco. Nel primo set, la squadra di casa ha chiuso la contesa sul 25-22. La seconda parte della sfida è stata la più combattuta, con una gestione nervosa dei punti cruciali che ha portato la squadra reggiana a chiudere sul 28-26.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Conad Tricolore trionfa: la promozione in A2 è realtà al PalaBigi Notizie correlate Volley, sfida decisiva al PalaBigi: si gioca il pass per la A2Il PalaBigi si prepara a ospitare uno degli scontri più decisivi della stagione pallavolistica, quando mercoledì sera le due formazioni di Reggio si... Pattinaggio, la rassegna tricolore al PalaBigi di Reggio Emilia. Favola Sincro Roller. Arriva lo scudettoCampione Il Sincro Roller Calderara festeggia il trionfo, al PalaBigi di Reggio Emilia, nei campionati italiani di pattinaggio sincronizzato. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Domotek in semifinale ed a testa alta. La Conad in A2; Volley, la Conad vince gara 5 e torna in serie A2: festa al PalaBigi. FOTO; Volley l’ultimo atto | la Conad Reggio Emilia punta alla Serie A2. Volley, la Conad vince gara 5 e torna in serie A2: festa al PalaBigiREGGIO EMILIA – La Conad Tricolore festeggia la promozione in serie A2. Al PalaBigi la vittoria decisiva in gara 5 dello spareggio contro la Domotek Reggio Calabria: 3-0 il punteggio (set 25-22, 28-26 ... reggionline.com La Conad piega anche il Sabaudia. Oggi la sfida che vale la Coppa ItaliaCONAD TRICOLORE REGGIO EMILIA: Bertoni ne, Signorini, Chevalier 12, Marini (L), Scaltriti, Barone 10, Mian 12, Alberghini ne, Catellani ne, Sighinolfi 8, Sanguanini ... ilrestodelcarlino.it Si deciderà tutto mercoledì al Bigi #credembanca #volleytricolore #reggioemilia #conadreggioemilia #siamogranata #A3MVolley - facebook.com facebook