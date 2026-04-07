Pattinaggio la rassegna tricolore al PalaBigi di Reggio Emilia Favola Sincro Roller Arriva lo scudetto

Al PalaBigi di Reggio Emilia si sono svolti i campionati italiani di pattinaggio sincronizzato. La squadra Sincro Roller Calderara ha conquistato il titolo nazionale, festeggiando con entusiasmo il primo posto. La competizione ha visto la partecipazione di diverse formazioni provenienti da varie regioni italiane, tutte impegnate in esibizioni che hanno messo in mostra tecnica e precisione. La manifestazione si è conclusa con le cerimonie di premiazione e i festeggiamenti per i risultati ottenuti.

Campione Il Sincro Roller Calderara festeggia il trionfo, al PalaBigi di Reggio Emilia, nei campionati italiani di pattinaggio sincronizzato. Il gruppo del Team Senior chiude in bellezza la gara della specialità Precision. Ultimo a scendere in pista incantato con il Bolero regala emozioni e spettacolo. Una coreografia studiata nei minimi dettagli, di alto contenuto tecnico ed eseguita in maniera impeccabile con eleganza, armonia e precisione. I ragazzi e gli allenatori entusiasti della prestazione frutto di un grande lavoro e staccano il pass per i campionati europei di Conegliano e ai mondiali in Paraguay. Appuntamenti ai quali prenderà parte anche l’altra formazione di casa nostra, il Precision Skate Bologna, capace di conquistare lo scudetto con la formazione juniores. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pattinaggio, la rassegna tricolore al PalaBigi di Reggio Emilia. Favola Sincro Roller. Arriva lo scudetto Pattinaggio. Titolo tricolore per gli estensi, in gara con il Roller CalderaraTrionfo storico per il Sincro Roller Calderara, che conquista il titolo di Campione d’Italia nella categoria Sincro Senior ai Campionati Italiani... I leoncini amaranto sul podio a Reggio Emilia: bronzo per i Lions under 10 al Torneo Città del TricoloreUndici bambini livornesi nati nel 2016 e 2017 hanno conquistato il terzo posto su 17 squadre provenienti da tutta Italia. Temi più discussi: Pattinaggio, che bellezza. Gran finale al PalaBigi; Reggio Emilia capitale del pattinaggio: al 'PalaBigi' la magia del Campionato italiano Artistico Gruppi; Pattinaggio Titolo tricolore per gli estensi in gara con il Roller Calderara; Pattinaggio che bellezza Gran finale al PalaBigi. Pattinaggio, la rassegna tricolore al PalaBigi di Reggio Emilia. Favola Sincro Roller. Arriva lo scudettoLa soddisfazione dei tecnici. Calzolari, Stanzani, Lippi,. e Testoni. Il Precision Skate. vince con il gruppo junior. ilrestodelcarlino.it Pattinaggio. Titolo tricolore per gli estensi, in gara con il Roller CalderaraTrionfo storico per il Sincro Roller Calderara, che conquista il titolo di Campione d’Italia nella categoria Sincro Senior ai Campionati ... ilrestodelcarlino.it Motta carica la squadra dopo il pareggio nella serie: serviranno ritmo, solidità mentale e un approccio aggressivo al PalaBigi - facebook.com facebook