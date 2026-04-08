A Modena, al Teatro Storchi, sono in programma due spettacoli con Fabrizio Gifuni, attore e regista noto per aver vinto due David di Donatello e per essere protagonista della serie HBO Portobello. Gli spettacoli trattano temi legati a figure storiche italiane come Pasolini e Moro. Gifuni porta sul palco lavori che rappresentano tappe significative del suo percorso artistico, attirando l’attenzione di pubblico e critica.

Arrivano al Teatro Storchi di Modena due tra i lavori più intensi e rappresentativi del percorso artistico dell’attore e regista Fabrizio Gifuni, protagonista della nuova serie HBO Portobello e vincitore di due David di Donatello. I due spettacoli Il male dei ricci. Ragazzi di vita e altre visioni e Con il vostro irridente silenzio. Studio sulle lettere dalla prigionia e sul memoriale di Aldo Moro saranno in scena rispettivamente dal 15 al 17 aprile (ore 20.30) e il 18 e 19 aprile (sabato ore 19.00, domenica 16.00), per poi fare tappa all’Arena del Sole di Bologna dal 6 al 10 maggio. Il dittico è parte del più ampio progetto speciale... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fabrizio Gifuni a Modena con due spettacoli su Pasolini e Moro

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Dal 20 febbraio su HBO Max la serie tv Portobello di Marco Bellocchio su Enzo Tortora con un grande Fabrizio Gifuni. Il video di Amica.itLa trasmissione di Tortora, qui interpretato da Fabrizio Gifuni, nei primi anni Ottanta raggiunge 28 milioni di spettatori e lui è il re della tv.

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Il caso Tortora diventa serie: una delle più gravi ingiustizie giudiziarie italiane torna sullo schermo. Fabrizio Gifuni interpreta il volto di un uomo travolto da accuse false e da un linciaggio mediatico che ha segnato un’epoca. Una storia che resta attuale: l’errore - facebook.com facebook

Grazie a tutti qui e lì. Grazie a @mannocchia Fabrizio Gifuni @valerioaprea Benedetta Orlando Si! Boom! Voilà! Alessio Marzilli. A venerdì prossimo, sempre e comunque @La7tv @welikeduel #propagandalive x.com