Eddie Brock a Sanremo 2026 | nella serata cover duetto con Fabrizio Moro sulle note di Portami via

Da spettacolo.periodicodaily.com 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Eddie Brock sarà tra i protagonisti della 76ª edizione del Festival di Sanremo. Venerdì 27 febbraio, durante la serata dedicata alle cover, salirà sul palco del Teatro Ariston insieme a Fabrizio Moro per un duetto sulle note di “Portami via”. La presenza dell’attore americano attira già l’attenzione e fa salire l’attesa tra il pubblico.

Milano, 31 gennaio 2026 – Eddie Brock sarà tra i protagonisti della 76ª Festival di Sanremo e, nella serata cover di venerdì 27 febbraio, salirà sul palco del Teatro Ariston insieme a **Fabrizio Moro. I due artisti porteranno in scena un duetto “tutto romano” con “Portami via”, uno dei brani più intensi del repertorio di Moro. Per Eddie Brock, in gara a Sanremo 2026 con il brano “Avvoltoi”, sarà un momento dal valore personale fortissimo: condividere l’Ariston con un artista che ha sempre ammirato, seguito e ascoltato da fan, rappresenta una tappa significativa del suo percorso umano e musicale. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

eddie brock a sanremo 2026 nella serata cover duetto con fabrizio moro sulle note di portami via

© Spettacolo.periodicodaily.com - Eddie Brock a Sanremo 2026: nella serata cover duetto con Fabrizio Moro sulle note di “Portami via”

Approfondimenti su Sanremo 2026

Sanremo 2026, Eddie Brock duetta con Fabrizio Moro in Portami via

Questa sera, il Festival di Sanremo 2026 si anima con una sorpresa.

Sanremo 2026, Eddie Brock debutta in gara con Avvoltoi

Eddie Brock, giovane cantautore romano classe ’97, si prepara a fare il suo debutto sul palco di Sanremo 2026 con il brano intitolato Avvoltoi.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Sanremo 2026

Argomenti discussi: Eddie Brock a Sanremo 2026: tutto sulla sua canzone Avvoltoi; Eddie Brock a Sanremo 2026; Sanremo 2026, le pagelle delle canzoni: Eddie Brock rivelazione (8), Tommaso Paradiso prevedibile (6), Patty Pravo impalpabile (4); Eddie Brock, chi è il cantante che ha una doppia vita a Sanremo 2026.

eddie brock a sanremoEddie Brock il misterioso artista di Sanremo che nasconde un altro sé.Una doppia vita tra musica e lavoroEddie Brock arriva al Festival di Sanremo 2026 con il brano Avvoltoi e una biografia che rompe gli schemi del c ... assodigitale.it

eddie brock a sanremoFABRIZIO MORO ospite di EDDIE BROCK nella serata del 76° Festival di Sanremo dedicata alle coverpoliticamentecorretto.com - FABRIZIO MORO ospite di EDDIE BROCK nella serata del 76° Festival di Sanremo dedicata alle cover ... politicamentecorretto.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.