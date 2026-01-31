Eddie Brock a Sanremo 2026 | nella serata cover duetto con Fabrizio Moro sulle note di Portami via

Eddie Brock sarà tra i protagonisti della 76ª edizione del Festival di Sanremo. Venerdì 27 febbraio, durante la serata dedicata alle cover, salirà sul palco del Teatro Ariston insieme a Fabrizio Moro per un duetto sulle note di “Portami via”. La presenza dell’attore americano attira già l’attenzione e fa salire l’attesa tra il pubblico.

Milano, 31 gennaio 2026 – Eddie Brock sarà tra i protagonisti della 76ª Festival di Sanremo e, nella serata cover di venerdì 27 febbraio, salirà sul palco del Teatro Ariston insieme a **Fabrizio Moro. I due artisti porteranno in scena un duetto “tutto romano” con “Portami via”, uno dei brani più intensi del repertorio di Moro. Per Eddie Brock, in gara a Sanremo 2026 con il brano “Avvoltoi”, sarà un momento dal valore personale fortissimo: condividere l’Ariston con un artista che ha sempre ammirato, seguito e ascoltato da fan, rappresenta una tappa significativa del suo percorso umano e musicale. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

Eddie Brock, giovane cantautore romano classe ’97, si prepara a fare il suo debutto sul palco di Sanremo 2026 con il brano intitolato Avvoltoi.

