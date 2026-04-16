Comunicato stampa premio phenomena
Il 16 aprile 2026 viene comunicata la selezione di BASELUA, marchio di gioielli modulari e minimalisti creato da Ludovica Iezzi, per il Premio Phenomena 2026. Il riconoscimento è promosso dall'Italian Trade Agency (ITA) e mira a valorizzare l'imprenditoria femminile nel settore fashion e jewelry. La premiazione si svolgerà in una data ancora da definire.
16 aprile 2026 — BASELUA, il brand di gioielli modulari ed essenziali fondato da Ludovica Iezzi, è stata selezionata per il Premio Phenomena 2026, il riconoscimento promosso dall'Italian Trade Agency (ITA) per l'imprenditoria femminile nel settore fashion e jewelry. L'evento si terrà il 22 e 23.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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