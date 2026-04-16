Comunicato stampa premio phenomena

Il 16 aprile 2026 viene comunicata la selezione di BASELUA, marchio di gioielli modulari e minimalisti creato da Ludovica Iezzi, per il Premio Phenomena 2026. Il riconoscimento è promosso dall'Italian Trade Agency (ITA) e mira a valorizzare l'imprenditoria femminile nel settore fashion e jewelry. La premiazione si svolgerà in una data ancora da definire.