Una nuova piattaforma online collega tutor professionisti e laureandi che incontrano difficoltà nella stesura della tesi. La piattaforma permette di condividere facilmente documenti, evitando l’uso di file sparsi, email disorganizzate o versioni multiple dello stesso lavoro. Questo strumento semplifica la collaborazione tra studenti e tutor, offrendo un modo più efficiente per lavorare sui progetti accademici.

All'interno di questa piattaforma è possibile: Non serve più gestire file sparsi, email confuse o versioni diverse della tesi. Tutto è centralizzato in un unico spazio sicuro e privato. Questo riduce una delle principali fonti di ansia: l'incertezza. CETU Manager è progettato anche per garantire un alto livello di sicurezza e qualità. La piattaforma offre: tutela della privacy e anonimato dello studente gestione dei pagamenti in modo sicuro e trasparente tramite Paypal, Klarna, Stripe e Bonifico verifiche continue con software antiplagio professionali controllo dei Tutor da parte dei responsabili di qualità Team CETU Sono aspetti essenziali, soprattutto per chi è già in difficoltà e si affida a qualcuno per farsi aiutare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Una piattaforma online che unisce Tutor Professionisti e Laureandi in difficoltà con la Tesi

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