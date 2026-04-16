La Terza Commissione consiliare permanente ha approvato l'apertura del bando annuale per i fondi destinati al settore vitivinicolo, con scadenza prevista per il 2027. La decisione riguarda gli investimenti previsti per l’anno in corso e si inserisce nel quadro di azioni volte a sostenere l’agricoltura e l’economia locale. La procedura di presentazione delle domande sarà disponibile nelle prossime settimane.

La Terza Commissione consiliare permanente, competente in economia, agricoltura, montagna, caccia, pesca, politiche forestali ed energia, nella seduta odierna ha dato seguito ai lavori calendarizzati in agenda secondo il seguente ordine: al primo e secondo punto all'ordine del giorno, approvati le Comunicazioni del Presidente e approvazione verbale e resoconto seduta precedente; Al terzo punto all'ordine del giorno, la Commissione ha espresso parere favorevole, all'unanimità dei presenti, in merito al parere alla Giunta regionale n. 16 “Apertura bando annuale fondi 2027 dell'intervento Investimenti per il settore vitivinicolo; Al quarto punto all'ordine del giorno, la Commissione ha espresso parere favorevole all'unanimità dei presenti, in merito all'abbinamento in ordine al Progetto di legge regionale n.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: CRV - Via libera apertura bando annuale fondi 2027 per investimenti sul settore vitivinicolo

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