Comunicato Stampa | CRV - Consiglio Veneto via libera al Defr 2026-28 e alla Nota di Aggiornamento

Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato il Documento di economia e finanza regionale (DEF R) e la relativa Nota di aggiornamento durante la seduta di ieri. La discussione ha riguardato principalmente le modifiche alla manovra economica per il triennio 2026-2028, con il via libera definitivo confermato alla fine dell'esame. La decisione è stata comunicata oggi attraverso un comunicato ufficiale.

(Arv) Venezia, 27 marzo 2026 - Dopo l'esame dell'articolata manovra emendativa iniziata ieri pomeriggio e terminata nel corso della seduta odierna, l'assemblea legislativa veneta ha approvato con 31 voti favorevoli e 15 contrari, il Documento di economia e finanza regionale 2026-28 e la Nota di Aggiornamento, di cui al Disegno di deliberazione amministrativa n. 6, di iniziativa della Giunta, illustrato dal relatore, il presidente della Prima commissione consiliare, Andrea Tomaello (Stefani Presidente), dal correlatore, il capogruppo del Partito Democratico, Giovanni Manildo, e discusso dai componenti dell'assemblea legislativa. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: CRV - Consiglio Veneto, via libera al Defr 2026-28 e alla Nota di Aggiornamento Articoli correlati Comunicato Stampa: Prima commissione, via libera per l'aula al DEFR 2026-28 e alla Nota AggiornamentoNel corso della seduta odierna, la Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Andrea Tomaello (Stefani Presidente),... Comunicato Stampa: CRV - Sentiti stakeholders sanità su DEFR 2026-28 e Nota di aggiornamentoIn particolare, sono stati invitati a offrire il proprio contributo sul tema rappresentanti di: Unione Regionale Istituti per Anziani della Regione... Aggiornamenti e notizie su Comunicato Stampa Temi più discussi: Comunicato Stampa: CRV - Giorno del Ricordo, Abdon Pamich in Consiglio Veneto. Zaia: Memoria, sport e identità; Comunicato Stampa: CRV - Quinta commissione Consiglio Veneto dà parere favorevole sulla manovra di bilancio; Comunicato Stampa: CRV - Via libera per l’aula a Bilancio di previsione 2026-28, legge di Stabilità e Collegato; Comunicato Stampa: CRV - Presentato in Consiglio Veneto il libro di Jean-Pierre Piessou Sourou Cuore d’Africa. Comunicato Stampa: CRV - Giorno del Ricordo, Abdon Pamich in Consiglio Veneto. Zaia: Memoria, sport e identità(Arv) Venezia, 26 marzo 2026 - Le iniziative legate al Giorno del Ricordo non si esauriscono in una data, ma rappresentano un percorso di memoria e ... iltempo.it Comunicato Stampa: CRV - Consiglio Veneto, iniziato l'esame Documento di economia e finanza regionale 2026-28La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO ... iltempo.it COMUNICATO STAMPA “ASSOCIAZIONE PADRI IN MOVIMENTO” - 27/03/2026 Apre a Modena in via Nilde Iotti n.90 presso i locali in uso al Comitato Inquilini Parco Estense il Punto di Ascolto dell’Associazione “Padri in Movimento” per TUTTI quei genitori - facebook.com facebook Leggi il comunicato stampa, disponibile sul nostro sito x.com