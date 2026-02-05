Comunicato Stampa | CRV - Presidente Zaia | Il Giornale di Vicenza compie 80 anni | auguri a una voce forte e libera

Da iltempo.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Giornale di Vicenza compie 80 anni. Zaia ha inviato un messaggio di auguri, definendo il quotidiano una voce forte e libera. L’ente regionale ha confermato la responsabilità editoriale e i contenuti del comunicato.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO.

