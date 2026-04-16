Comunicato Stampa | CRV - Prima commissione via libera alla rendicontazione del Corecom

Da iltempo.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima commissione ha approvato la rendicontazione relativa al Corecom, confermando la possibilità di procedere con il processo di rendicontazione. La decisione è stata comunicata ufficialmente, e la responsabilità editoriale del comunicato è attribuita all'ente incaricato. Non sono state segnalate modifiche o obiezioni durante la discussione, e l'iter amministrativo prosegue secondo le procedure previste.

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