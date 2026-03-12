Comunicato Stampa | Prima commissione via libera per l' aula al DEFR 2026-28 e alla Nota Aggiornamento

Oggi la Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto ha approvato all’unanimità il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria 2026-2028 e la Nota di Aggiornamento. Durante la seduta, sono stati discussi e votati i due atti che ora passeranno all’esame dell’aula. Nessun altro dettaglio sui contenuti o sulle posizioni emerse nel corso della riunione.

Nel corso della seduta odierna, la Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Andrea Tomaello (Stefani Presidente), vicepresidente, Paolo Galeano (Partito Democratico), segretario, Cristiano Corazzari (Lega-LV), alla quale hanno partecipato gli assessori regionali Filippo Giacinti e Marco Zecchinato, ha dato il proprio via libera, a maggioranza, alla proposta di deliberazione amministrativa n. 6 relativa al Defr 2026-28, ovvero il Documento di economia e finanza regionale, e alla Nota di aggiornamento.