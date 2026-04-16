Comunicato Stampa | CRV - Presentato in Consiglio Veneto ‘Musica e parole d' autore | un viaggio nella Gentilezza'

‘Musica e parole d'autore: un viaggio nella Gentilezza'. Vicepresidente Rucco: “Fondamentale trasmettere, soprattutto alle nuove generazioni, il valore della gentilezza verso il prossimo e diffondere buone pratiche a favore dei cittadini" Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il Vicepresidente del Consiglio regionale, Francesco Rucco (FdI), ha presentato ‘Il Concerto della Gentilezza', ‘Musica e parole d'autore: un viaggio nella Gentilezza', con Bruno Conte e la sua band, organizzato dalla Provincia di Vicenza, che è ‘Capitale Nazionale di Costruiamo Gentilezza 2026'. L'evento si svolgerà venerdì 12 giugno, alle 21, a villa Cordellina Lombardi, a Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza.🔗 Leggi su Iltempo.it

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