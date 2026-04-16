Oggi le giornaliste e i giornalisti italiani hanno deciso di aderire a uno sciopero, il terzo in quest’anno, secondo quanto comunicato dal sindacato FNSI. La protesta riguarda questioni legate alle condizioni di lavoro e ai salari, e coinvolge diverse testate e redazioni in tutto il paese. La mobilitazione si svolge in un momento di crescente attenzione pubblica sulle tematiche legate all’informazione e alle professioni giornalistiche.

C OMUNICATO SINDACALE FNSI Le giornaliste e i giornalisti italiani scioperano, oggi, per la terza volta. Non lo facciamo a cuor leggero, ma riteniamo che sia necessario informare i lettori, la società e la politica di ciò che sta accadendo nel nostro settore, tanto fondamentale per la democrazia quanto fragile. Il contratto stipulato con gli editori della Fieg per regolare il lavoro dei giornalisti dipendenti è scaduto da 10 anni, anni in cui gli editori hanno goduto di aiuti pubblici, mentre i nostri stipendi sono stati erosi dall’inflazione. Non esiste alcuna regola per l’uso dell’intelligenza artificiale e per il giusto riconoscimento economico agli autori dei contenuti ceduti agli Over the top.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Comunicato sindacale del 16 aprile 2026

I giornalisti e le giornaliste del Messaggero aderiscono allo sciopero nazionale

Notizie correlate

Comunicato sindacale sullo sciopero della stampa del 16 aprile 2026Le giornaliste e i giornalisti italiani scioperano, giovedì 16 aprile, per la terza volta .

Leggi anche: Sciopero dei giornalisti il 27 marzo e il 16 aprile. Fnsi e Assostampa: il comunicato sindacale

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Comunicato sindacale della Fnsi sullo sciopero della stampa del 16 aprile 2026; Il comunicato sindacale Usigrai; Giornalisti in sciopero per il rinnovo del contratto di lavoro (scaduto da 10 anni): il comunicato dei Cdr del Fatto; Comunicato sindacale della Fnsi sullo sciopero dei giornalisti del 16 aprile 2026 e la risposta della Fieg.

Comunicato sindacale sullo sciopero dei giornalisti del 16 aprileLe giornaliste e i giornalisti italiani scioperano, oggi, per la terza volta. Non lo facciamo a cuor leggero, ma riteniamo che sia necessario informare i lettori, la società e la politica di ciò che ... quattroruote.it

Giornalisti in sciopero per il rinnovo del contratto di lavoro (scaduto da 10 anni): il comunicato dei Cdr del FattoI giornalisti italiani scioperano per la terza volta contro il mancato rinnovo del contratto scaduto da 10 anni ... ilfattoquotidiano.it

Oggi lo sciopero dei giornalisti Oggi lo sciopero di giornaliste e giornalisti per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, scaduto da 10 anni Il comunicato sindacale Fnsi - Federazione nazionale stampa italiana: Le giornaliste e i giornalisti italiani scio - facebook.com facebook

Oggi lo sciopero dei giornalisti: il comunicato sindacale della Fnsi e il comunicato della Fieg x.com