Il sindacato dei giornalisti ha annunciato due giornate di sciopero, il 27 marzo e il 16 aprile, coinvolgendo le professioniste e i professionisti italiani. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale firmato dalla Fnsi e dall’Assostampa, che evidenzia come la richiesta di dignità sia alla base di questa azione collettiva. Le giornaliste e i giornalisti si asterranno dal lavoro in queste date.

ROMA – Dignità. È questa la parola d’ordine che spinge le giornaliste e i giornalisti italiani ad altri due giorni di sciopero: il 27 marzo e il 16 aprile. Sì, vogliamo che all’informazione sia riconosciuta la necessaria dignità e garantirle soprattutto un futuro anch’esso dignitoso. Oggi questo non è scontato, anzi. Il nostro contratto di lavoro è scaduto da 10 anni, i nostri stipendi sono stati erosi dall’inflazione e hanno perso il 20% del potere di acquisto. Siamo l’unica categoria ad attendere da così tanto tempo il rinnovo. C’è una evidente questione economica e c’è un altrettanto evidente tema di autorevolezza e indipendenza della stampa. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Sciopero dei giornalisti il 27 marzo e il 16 aprile. Fnsi e Assostampa: il comunicato sindacale

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