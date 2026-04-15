Il 16 aprile 2026, il quotidiano economico non sarà disponibile in edicola e il sito web non verrà aggiornato, a causa di uno sciopero indetto dai lavoratori del settore. La protesta riguarda le condizioni di lavoro e le questioni contrattuali. Nessuna pubblicazione sarà distribuita né verranno pubblicati nuovi contenuti online durante la giornata di sciopero. La situazione interessa sia la versione cartacea che quella digitale del giornale.

Le giornaliste e i giornalisti italiani scioperano, giovedì 16 aprile, per la terza volta. Non lo facciamo a cuor leggero, ma riteniamo che sia necessario informare i lettori, la società e la politica di ciò che sta accadendo nel nostro settore, tanto fondamentale per la democrazia quanto fragile. Il contratto stipulato con gli editori della Fieg per regolare il lavoro dei giornalisti dipendenti è scaduto da 10 anni, anni in cui gli editori hanno goduto di aiuti pubblici, mentre i nostri stipendi sono stati erosi dall’inflazione. Non esiste alcuna regola per l’uso dell’intelligenza artificiale e per il giusto riconoscimento economico agli autori dei contenuti ceduti agli Over the top.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Comunicato sindacale sullo sciopero della stampa del 16 aprile 2026

I giornalisti e le giornaliste del Messaggero aderiscono allo sciopero nazionale

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