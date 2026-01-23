Scavi selvaggi per fibra e condotte idriche | stop alle autorizzazioni il Comune diffida le società

Il Comune di Fondi ha diffidato ufficialmente le società coinvolte in scavi non autorizzati per fibra e condotte idriche. La misura mira a garantire il rispetto delle normative e a prevenire danni al patrimonio comunale, chiedendo il ripristino tempestivo delle aree interessate. La decisione si inserisce in un’azione di controllo e tutela del territorio, per assicurare la corretta gestione degli interventi e la sicurezza pubblica.

Dal Comune di Fondi arriva una diffida ufficiale a tutte le società che hanno effettuato scavi selvaggi sul territorio comunale senza provvedere, nei tempi e nelle modalità previste dalla legge, al ripristino dell'asfalto. A firmarla è il sindaco Beniamino Maschietto, spiegando che “il ripristino.🔗 Leggi su Latinatoday.it Fibra ottica ad Ascea: il sindaco sospende le autorizzazioni agli scavi, è polemicaL’Amministrazione di Ascea, sotto la guida del sindaco Stefano Sansone, ha deciso di sospendere temporaneamente le autorizzazioni agli scavi per la posa della fibra ottica. Strade rattoppate dopo gli scavi: nuova diffida del Comune alle ditte esterneIl Comune di Lecce ha emesso una nuova diffida alle ditte esterne coinvolte nei cantieri cittadini, richiedendo loro di ripristinare correttamente le strade dopo gli interventi. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Ripristini stradali selvaggi. Istituita una task force . Scavi sotto osservazione. Scavi selvaggi per fibra e condotte idriche: stop alle autorizzazioni, il Comune diffida le societàDopo i lavori il manto stradale non è stato ripristinato. Il Comune di Fondi passa alle maniere forti. Diffidate Open Fiber SpA, Acqualatina SpA e Fibercop SpA ... latinatoday.it I lavori stradali per fibra e condutture idriche distruggono le strade, il sindaco di Fondi li blocca: diffidata anche AcqualatinaNon solo buche ma anche lavori stradali eseguiti senza tenere in conto l’obbligo di ripristinare il manto stradale rendono infernale la vita degli automobilisti. A dire basta a fibra, condotte idrich ... radioluna.it - . Max 15 posti, info e adesioni https://www.bolognatrekking.it/sardegna-selvaggio-blu-trek-giugno-2026/ - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.