Compleanno Tudor la Juve fa gli auguri all’ex tecnico bianconero – FOTO

La Juventus ha pubblicato sui social media un messaggio di auguri per il compleanno di un ex allenatore della squadra. La società ha condiviso una foto dedicata a questa persona, senza ulteriori commenti o dettagli. La figura in questione ha guidato il club in passato, ma non è più alla guida della squadra attuale. La comunicazione è arrivata in occasione della ricorrenza personale dell’ex tecnico.

di Francesco Spagnolo Compleanno Tudor, la Juve fa gli auguri sui social all’ex tecnico della Vecchia Signora. L’allenatore croato compie 46 anni. Il post dei bianconeri. Oggi è una giornata speciale in casa bianconera per celebrare il compleanno di Tudor. La Juventus, attraverso il proprio account ufficiale su X, ha voluto rendere omaggio all’ex tecnico, figura che ha segnato diverse epoche della storia del club, prima come difensore e successivamente come guida tecnica della prima squadra. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Durante la sua esperienza da allenatore a Torino, durata da marzo a ottobre 2025, il tecnico ha collezionato 24 presenze totali.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Compleanno Tudor, la Juve fa gli auguri all’ex tecnico bianconero – FOTO Notizie correlate Compleanno Zoff, la Juve fa gli auguri all’ex portiere bianconero – FOTOKoopmeiners Juve, addio a giugno? La posizione dei bianconeri sul centrocampista olandese è molto chiara. Compleanno Kean, la Juve fa gli auguri all’ex bianconero: il messaggio per l’attaccante – FOTOdi Redazione JuventusNews24Compleanno Kean, la Juve sui social ha fatto gli auguri all’ex attaccante bianconero. Panoramica sull’argomento La Juventus su X augura buon compleanno a TudorSul proprio account X, la Juventus augura buon compleanno ad Igor Tudor, ex difensore, nonchè allenatore, del club bianconero, che compie oggi 46 anni. Tudor, sulla ... tuttojuve.com Juve, quanto costa la panchina: a breve tre tecnici a libro pagaDopo l'esonero di Igor Tudor, la Juve si prepara a gonfiare ulteriormente a bilancio la voce dedicata agli allenatori. Una situazione che rischia di pesare in maniera importante sulle casse bianconere ... sportmediaset.mediaset.it