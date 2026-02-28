Compleanno Kean la Juve fa gli auguri all’ex bianconero | il messaggio per l’attaccante – FOTO

La Juventus ha pubblicato un messaggio di auguri sui social media in occasione del compleanno di un ex attaccante, che ha vestito la maglia bianconera in passato. L'azienda sportiva ha condiviso un messaggio di felicitazioni dedicato all’attuale giocatore, accompagnato da una foto. La comunicazione è stata rivolta direttamente all’ex calciatore, senza ulteriori commenti o dettagli aggiuntivi.

Compleanno Kean, la Juve sui social ha fatto gli auguri all'ex attaccante bianconero. Un post che conferma il forte legame fra le due parti. Oggi è una giornata speciale per il calcio italiano e per i tifosi della Fiorentina: si festeggia infatti il compleanno Kean. L'attaccante azzurro, che sta vivendo un momento positivo a Firenze, spegne le candeline ricevendo l'affetto di compagni, tifosi e anche delle sue ex squadre. Nonostante il presente parli toscano, il passato del centravanti è indissolubilmente legato ai colori bianconeri, che non hanno dimenticato il percorso fatto insieme. ULTIMISSIME JUVE LIVE: TUTTE LE NOTIZIE Nonostante il trasferimento avvenuto ormai da tempo, il legame tra il giocatore e la sua "vecchia signora" resta cordiale.