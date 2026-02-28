Compleanno Zoff la Juve fa gli auguri all’ex portiere bianconero – FOTO

La Juventus ha pubblicato un messaggio sui social per augurare buon compleanno a un ex portiere della squadra. La nota ufficiale è arrivata in occasione del suo anniversario. La società ha condiviso una foto per celebrare il momento. L'ex giocatore ha indossato la maglia bianconera durante la sua carriera. Il post ha raccolto numerosi commenti dai tifosi e dagli appassionati.

Due ex bianconeri compiono gli anni: gli auguri della Juventus a Zoff e KeanOggi, due ex giocatori della Juventus Dino Zoff e Moise Kean compiono gli anni. Il club bianconero, tramite X, ha voluto fare gli auguri al suo ex portiere e all'attaccante che da due anni ... tuttojuve.com Buon compleanno Dino Zoff: l'ex tecnico spegne oggi 84 candelineDino Zoff, ex tecnico del club biancoceleste tra il 1990-1994, nel 1997 e nel 2001, compie oggi 84 anni.