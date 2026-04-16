Competizione internazionale in lingua araba due vincitori del liceo ‘Giovanni Falcone’

Due studenti del liceo linguistico “Giovanni Falcone” di Bergamo hanno vinto una competizione internazionale in lingua araba. La gara si è svolta con partecipanti provenienti da vari Paesi e ha coinvolto studenti di diverse scuole superiori. Ayman Driouich e Alice Fustella, entrambi in quinta I, sono risultati i migliori nelle prove scritte e orali, conquistando i primi posti nelle rispettive categorie. La premiazione si è tenuta di recente presso la sede scolastica.

Bergamo. Ayman Driouich e Alice Fustella, studenti di quinta I al Liceo Linguistico “Giovanni Falcone” di Bergamo, sono gli unici vincitori per l’Italia della Competizione Internazionale di Conversazione in Lingua Araba “ Arabic Speaking Competition 2025-2026 ” indetta dalla Qatar Foundation International con sede a Washington. La competizione quest’anno scolastico ha coinvolto 59 istituti con oltre 280 partecipanti da Canada, Irlanda, Italia, Spagna, Svezia, Regno Unito e Stati Uniti d’America. “Sono entusiasta, poiché si tratta di una competizione internazionale di altissimo livello, volta a promuovere il valore dell’insegnamento e dell’apprendimento dell’arabo come lingua globale, creando opportunità autentiche di comunicazione – dichiara la dirigente scolastica Gloria Farisé -.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Milano-Cortina, lo sfogo di Ghali: “niente lingua araba”Ghali alla vigilia della cerimonia d’apertura dei Giochi di Milano Cortina 2026, dove è atteso per un’esibizione, si sfoga sui social citando il... Leggi anche: Giochi invernali, Ghali: “Alla cerimonia non potrò cantare l’inno. E non c’era spazio per la lingua araba”