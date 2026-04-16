Competizione internazionale in lingua araba due vincitori del liceo ‘Giovanni Falcone’

Da bergamonews.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due studenti del liceo linguistico “Giovanni Falcone” di Bergamo hanno vinto una competizione internazionale in lingua araba. La gara si è svolta con partecipanti provenienti da vari Paesi e ha coinvolto studenti di diverse scuole superiori. Ayman Driouich e Alice Fustella, entrambi in quinta I, sono risultati i migliori nelle prove scritte e orali, conquistando i primi posti nelle rispettive categorie. La premiazione si è tenuta di recente presso la sede scolastica.

Bergamo. Ayman Driouich e Alice Fustella, studenti di quinta I al Liceo Linguistico “Giovanni Falcone” di Bergamo, sono gli unici vincitori per l’Italia della Competizione Internazionale di Conversazione in Lingua Araba “ Arabic Speaking Competition 2025-2026 ” indetta dalla Qatar Foundation International con sede a Washington. La competizione quest’anno scolastico ha coinvolto 59 istituti con oltre 280 partecipanti da Canada, Irlanda, Italia, Spagna, Svezia, Regno Unito e Stati Uniti d’America. “Sono entusiasta, poiché si tratta di una competizione internazionale di altissimo livello, volta a promuovere il valore dell’insegnamento e dell’apprendimento dell’arabo come lingua globale, creando opportunità autentiche di comunicazione – dichiara la dirigente scolastica Gloria Farisé -.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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