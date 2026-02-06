Ghali si sfoga sui social prima della cerimonia di apertura dei Giochi di Milano-Cortina 2026. Il rapper si lamenta del fatto che non ci sarà una presenza significativa della lingua araba durante l’evento. Si aspetta di salire sul palco per un’esibizione, ma si mostra deluso dalla poca attenzione verso le diverse culture.

Ghali alla vigilia della cerimonia d’apertura dei Giochi di Milano Cortina 2026, dove è atteso per un’esibizione, si sfoga sui social citando il celebre articolo di Pasolini ‘Io so’. “So perché mi hanno invitato. So anche perché non ho più potuto cantare l’Inno d’Italia. So perché mi hanno proposto di recitare una poesia sulla pace. So che poteva contenere più di una lingua. So che una lingua, quella araba, all’ultimo era di troppo”, il post dell’artista in tre lingue (italiano, inglese e arabo). In un messaggio indirizzato “A tutti”, il cantante, finito al centro di polemiche da parte della Lega per la sua partecipazione, scrive: “Lo so. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Milano-Cortina, lo sfogo di Ghali: "niente lingua araba"

#Milano-Cortina 2026 || Ghali si scaglia contro l’organizzazione delle Olimpiadi di Milano e Cortina, denunciando di non poter cantare l’inno d’Italia e di aver visto tagliata la lingua araba dalla poesia sulla pace.

Alla vigilia della cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina, Ghali ha annunciato di non poter cantare l’inno.

