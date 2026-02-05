Giochi invernali Ghali | Alla cerimonia non potrò cantare l’inno E non c’era spazio per la lingua araba

Alla vigilia della cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina, Ghali ha annunciato di non poter cantare l’inno. Il rapper ha spiegato di non aver trovato spazio per la lingua araba nel menu della cerimonia, e ha commentato con un secco “tutto un gran teatro”. La sua presenza, tra polemiche e tensioni politiche, si prepara a essere al centro dell’attenzione.

«So che è tutto un gran teatro». Con queste parole Ghali è intervenuto sui social alla vigilia della cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali di Milano–Cortina, in programma domani, 6 febbraio, evento che lo vedrà protagonista tra polemiche e tensioni politiche. Il post è stato pubblicato nella serata di oggi, 5 febbraio, sul profilo Instagram dell’artista e porta il titolo “A domani”. Un messaggio carico di significati, diffuso poche ore prima dell’evento ufficiale, che ha immediatamente attirato l’attenzione dell’opinione pubblica. Il rapper milanese, di origini tunisine, è finito al centro del dibattito dopo le sue prese di posizione espresse durante il Festival di Sanremo 2024, quando aveva denunciato il genocidio a Gaza, suscitando reazioni contrastanti nel mondo politico e istituzionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Ghali spiega perché ha smesso di cantare l’inno nazionale.

A poche ore dall’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, Ghali rompe il silenzio e spiega perché non ha più potuto cantare l’Inno d’Italia.

