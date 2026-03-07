Cagliari Como 1-2 | Fabregas aggancia il quarto posto grazie a Da Cunha

Nel match tra Cagliari e Como, i lombardi hanno conquistato una vittoria per 2-1. Da Cunha ha segnato un gol che ha contribuito a questa vittoria, permettendo al Como di salire in classifica. Cagliari ha tentato di reagire, ma non è riuscito a evitare la sconfitta. Con questa vittoria, il Como si è avvicinato al quarto posto in classifica.

