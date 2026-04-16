Il Como ha avviato una strategia di rafforzamento del proprio settore giovanile e della prima squadra, affidandosi a un modello di scouting internazionale. La scelta si focalizza sulla Spagna, con l’obiettivo di individuare giovani talenti e migliorare la qualità del roster. La direzione del club ha deciso di seguire questa strada per aumentare le possibilità di ottenere risultati più consistenti e avvicinarsi alle competizioni europee.

Il Como di Fabregas punta a consolidare la propria scalata verso le zone europee puntando su un modello di scouting internazionale che guarda direttamente alla Spagna, con l’obiettivo di trasformare il progetto sportivo in una realtà stabile e duratura. Mentre la squadra si prepara per la sfida decisiva contro il Sassuolo questo venerdì, la direzione tecnica sta tracciando una rotta che vede nel Real Madrid un serbatoio privilegiato di talenti, dopo gli innesti di Nico Paz e Jacobo Ramon. L’evoluzione tattica tra dinamismo europeo e resilienza difensiva. Nonostante la pesante sconfitta subita domenica scorsa contro l’Inter per 4-3, i numeri raccontano una realtà diversa per il Como, che si conferma come una delle difese meno battute dell’intera Serie A.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Como, la rivoluzione di Fabregas: lo scouting spagnolo guida il club

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